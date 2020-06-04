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نابولي يحسم مصير كوليبالي من الانتقال إلى مانشستر يونايتد

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:32 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
وجه نادي نابولي الإيطالي صدمة قوية إلى نظيره نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بشأن التعاقد مع واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان نادي مانشستر يونايتد أظهر اهتمام كبير بضم السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي في الصيف القادم.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية أن نادي مانشستر يونايتد قدم عرض بقيمة ٨٠ مليون جنية إسترليني لضم كوليبالي في الصيف.

وكشفت الشبكة أن نادي نابولي رفض عرض مانشستر يونايتد وأكد أنه مصمم على الحصول على مبلغ ١٠٠ مليون يورو للموافقة على بيع كوليبالي في الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي مانشستر يونايتد لن يقدر على دفع هذا المبلغ بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

ويوجد العديد من الأندية التي أظهرت اهتمام بضم خاليدو كوليبالي في الصيف القادم أبرزها نادي ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ويوفنتوس.

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نابولي مانشستر يونايتد كوليبالي الإنتقالات الصيفية

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