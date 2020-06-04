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عاجل.. إصابة المطربة رحمة وعائلتها بفيروس كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:25 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
أعلنت المطربة رحمة، عن إصابتها وأفراد أسرتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث كتب "رحمة": "أنا وأهل بيتي جميعا عندنا كرونا، والدواء غير موجود في أي مكان وديه صيدليه الأسعاف ولا 105 ولا أي حاجه خالص، من اللي بنسمعها في التليفزيون ديه حقيقه، حسبنا الله ونعم الوكيل".

وهكذا تنضم رحمة، لعدد من الاعلامين والفنانين الذين أصبوا بفيروس كورونا، وأبرزهم رجاء الجداوي، المطربة نهال نبيل، ‏الإعلامية آية عبد الرحمن والإعلامية دينا حويدق، والإعلامية ريهام العسيلى والإعلامى كريم رمزى.‏

يذكر أن الدكتور محمد رضا، نائب مدير مستشفى عزل أبو خليفة للحجر الصحي، قال إن الحالة الصحية ‏للفنانة رجاء الجداوي مستقرة، مستغربًا من الشائعات التى تنطلق وتؤكد وفاتها بين الحين والآخر، قائلا: ‏‏"هناك كلام كثير انتشر لا يمت للواقع وغير مهنية وغير أخلاقية ورجاء الجداوى لها الحق في تلقي العلاج ‏وهناك انتهاك للخصوصية في أزمة الفنانة رجاء الجداوي‎".

وأضاف رضا أن ابنة الفنانة الكبيرة أعلنت أن حالتها مستقرة بعد وضعها على جهاز التنفس الصناعي، موضحًا أن هناك ‏بعض الأشخاص نجد لديهم أعراضا خفيفة تستوجب البقاء للمنزل وبالرغم من ذلك يطلب عزله بالمستشفى.‏

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فيروس كورونا المطربة رحمه الفنانه رجاء الجداوي

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