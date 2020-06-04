مصطفى الفقي: موقف مصر تجاه "سد النهضة" أصبح أقوى (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن موقف المفاوض المصري تجاه أزمة سد النهضة حاليًا أقوى كثيرًا عما كان عليه من قبل.





وأضاف "الفقي"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن المفاوض المصري كان يشعر في الفترة الماضية أن الشقيق المباشر له (السودان) ليس داعمًا لوجهة نظره.





وأشار إلى أن التحول الذي جرى في الموقف السوداني في قضية سد النهضة هو تحول موضوعي، ويصب في مصلحة السودان بالدرجة الأولى، ومصلحة مصر.





الجدير بالذكر أن إثيوبيا أعلنت في وقت سابق، عزمها ملء سد النهضة دون النظر إلى موافقة مصر والسودان، كما حاولت استقطاب السودان، من خلال توقيع اتفاقية ثنائية بعيدا من القاهرة، إلا أن الخرطوم رفضت هذا الأمر.





بعثت أسماء عبدالله، وزيرة الخارجية السودانية، الثلاثاء، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن تضمنت شرحا لموقف السودان من التطورات المتصلة بمفاوضات سد النهضة.



