"خليك مكمل في سكتك".. سامح حسين يكشف عن أول دور له في حياته الفنية

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كشف الفنان سامح حسن، عن أول دور جسده في مشواره الفني، موضحًا ضرورة التمسك بالأهداف وعدم الاستسلام إلى الإحباط، وذالك من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".





وقال "حسين"، خلال الفيديو: "الكتاب ده فيه مسرحيتين أول مسرحية ألحان مجيدة، وده كانت أول مسرحية أنا مثلتها في حياتى في أول جامعة كلية الحقوق بجامعة عين شمس".





ولفت سامح الانتباه الى أن دوره كان قصير جدا، عبارة عن سطرين فقط في المسرحية، كما استشهد بأبيات من أشعار صديقة الشاعر طارق على، قائلًا: "في النهاية أحب أن أقول على رأى الشاعر صديقي مؤلف أشعار مسرحية المتفائل آخر مسرحية لي على المسرح القومى.. الرحلة مهما تطول عليك خليك مكمل سكتك.. طول ما الهدف أدام عنينيك عمر الظروف ما هتحبطك".





يذكر أن آخر أعمال الفنان سامح حسين، مسرحية "المتفائل" والذي حققت نجاحا جماهيرا مبهرا منذ افتتاحه فى يوليو الماضي، وطوال 75 ليلة عرض متواصلة على خشبة المسرح القومى بالعتبة رافعا لافتة كامل العدد، ويأتى قرار عرضه بالإسكندرية لوصول العرض لجمهور مختلف، وتطبيقا لمبدأ العدالة الثقافية، حيث من المقرر ان يجوب العرض محافظات الغربية، قنا، أسوان، قبل عودته مرة أخرى بالقاهرة.

