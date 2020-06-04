Advertisements

"خليك مكمل في سكتك".. سامح حسين يكشف عن أول دور له في حياته الفنية

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:11 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
كشف الفنان سامح حسن، عن أول دور جسده في مشواره الفني، موضحًا ضرورة التمسك بالأهداف وعدم الاستسلام إلى الإحباط، وذالك من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".


وقال "حسين"، خلال الفيديو: "الكتاب ده فيه مسرحيتين أول مسرحية ألحان مجيدة، وده كانت أول مسرحية أنا مثلتها في حياتى في أول جامعة كلية الحقوق بجامعة عين شمس".


ولفت سامح الانتباه الى أن دوره كان قصير جدا، عبارة عن سطرين فقط في المسرحية، كما استشهد بأبيات من أشعار صديقة الشاعر طارق على، قائلًا: "في النهاية أحب أن أقول على رأى الشاعر صديقي مؤلف أشعار مسرحية المتفائل آخر مسرحية لي على المسرح القومى.. الرحلة مهما تطول عليك خليك مكمل سكتك.. طول ما الهدف أدام عنينيك عمر الظروف ما هتحبطك".


يذكر أن آخر أعمال الفنان سامح حسين، مسرحية "المتفائل" والذي حققت نجاحا جماهيرا مبهرا منذ افتتاحه فى يوليو الماضي، وطوال 75 ليلة عرض متواصلة على خشبة المسرح القومى بالعتبة رافعا لافتة كامل العدد، ويأتى قرار عرضه بالإسكندرية لوصول العرض لجمهور مختلف، وتطبيقا لمبدأ العدالة الثقافية، حيث من المقرر ان يجوب العرض محافظات الغربية، قنا، أسوان، قبل عودته مرة أخرى بالقاهرة.
"خليك مكمل في سكتك".. سامح حسين يكشف عن أول دور له في حياته الفنية
"خليك مكمل في سكتك".. سامح حسين يكشف عن أول دور له في حياته الفنية
"خليك مكمل في سكتك".. سامح حسين يكشف عن أول دور له في حياته الفنية
"خليك مكمل في سكتك".. سامح حسين يكشف عن أول دور له في حياته الفنية
"خليك مكمل في سكتك".. سامح حسين يكشف عن أول دور له في حياته الفنية
"خليك مكمل في سكتك".. سامح حسين يكشف عن أول دور له في حياته الفنية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسرحية المتفائل سامح حسين اعمال سامح حسين اخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة المطربة رحمة وعائلتها بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

منذ حوالي 11 ساعة

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ يوم

عاجل| الحكومة تعلن تفاصيل مهمة بشأن عودة حركة الطيران والنشاط الرياضي وفتح المساجد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الأهلي يؤجل عودته للتدريبات الجماعية بعد قرار مجلس الوزراء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ حوالي 7 ساعات

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ نصف ساعة

"الصحة" تكشف عن المحافظات الأكثر انتشارا في فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعة

تعليق ناري من مصطفى الفقي على الأزمة الأمريكية (فيديو)

منذ 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

الجمعة.. مسرحية "المتفائل" على المسرح القومي بالعتبة

السفير السعودي يحضر العرض المسرحي "المتفائل"

"المتفائل"يرفع شعار "كامل العدد" في أسبوعه الثالث

بناء على طلب الجمهور.. "المتفائل" تواصل عرضها على خشبة المسرح القومى

سهر الصايغ: سعيدة بمشاركتي في "المتفائل".. ومتمسكة بالطب بجانب التمثيل (فيديو)

سهر الصايغ تعيش قصة حب مع أمير فرنسي من العائلة المالكة.. وتؤكد: "رد الفعل فاجئني"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:36 ص

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

01:22 ص

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

08:04 م

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

11:09 م

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

08:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين