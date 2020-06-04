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أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 4-6-2020

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:15 ص
أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
الفجر الاقتصادي
حققت أسعار العملات الأجنبية تغير ملحوظ خلال تعاملات الأمس لتستقر اليوم الخميس بعد أن ارتفعت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

 
ارتفع سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر، خلال تعاملات أمس وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى  16.01 جنيه للشراء، 16.11جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.89 جنيه للشراء، 15.99 جنيه للبيع

 
سعر اليورو الأوروبى اليوم
 
ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 17.88 جنيه للشراء، 18.08 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 17.66 جنيه للشراء، 17.86 جنيه للبيع

 
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
 
ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.08 جنيه للشراء، 20.31 جنبه للبيع، مقابل سعره أمس 19.82 جنيه للشراء، 20.07جنبه للبيع.

 
سعر الريال السعودى اليوم
 
ارتفع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.18 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 4.14 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى اليوم
 
ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 50.56 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 50.18 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع.


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