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تصريحات نارية من الإبراشي على حقوق الإنسان في بريطانيا (فيديو)

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:31 ص
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الشرطة البريطانية تعاملت اليوم بهمجية شديدة مع المتظاهرين السلميين، المتضامنين مع مقتل الشاب جورج فلويد صاحب الأصول الأفريقية على يد أحد رجال الشرطة في مدينة مينيابوليس الأمريكية، معقبًا:" ممارسات فجة ومفضوحة وتكشف همجية الشرطة وقمعيتها في مواجهة متظاهرين سلميين".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الأربعاء، أن بريطانيا التي تحتضن الجماعات الإرهابية وتستخدمهم في هدم الدولة المصرية، وتتعامل بإزدواجية فى حقوق الإنسان تصل إلى حد الانحطاط، متابعًا: "من لندن كان يتم بث خطابات التحريض والعنف والكراهية، ولا تحرك لندن ساكنًا في الوقت الذي يتم قتل الأبرياء في مصر.. لدرجة أن البعض أطلق عليها لندنستان".

ولفت "الإبراشى"، إلى أن أجهزة مخابرات بريطانيا تتعامل مع الجماعات الإرهابية وتستخدم ملف حقوق الإنسان للهجوم على الدول، وشرطتها الآن تمارس عنف وقمع همجي، مستطردًا:" يتم الحديث الآن عن إصلاح جهاز الشرطة البريطاني بعد التعامل القمعي المستبد مع متظاهرين سلميين".

وشدد "الإبراشى"، على أن الأقنعة سقطت في السابق عن المتاجرين بورقة حقوق الإنسان ولكن التعامل مع متظاهرين سلميين في بريطانيا أسقط أقنعة أكثر.

قالت الشرطة البريطانية، الأربعاء، إن سيارة صدمت عددا من الأشخاص، في ساحة "سلون سكوير" بالعاصمة لندن.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية، نقلا عن شهود عيان، إلى أن السيارة دهست 8 أشخاص في وسط لندن.

وبعد الحادث بقليل، أعلنت الشرطة البريطانية "القبض على رجل في لندن، بسبب مخالفات في القيادة بعد واقعة سلون سكوير"، وذلك من دون الكشف عن تفاصيل أكثر.

وذكرت الشرطة أنه تم إخلاء المباني في المنطقة المحيطة بواقعة السيارة كإجراء احترازي.

وقالت الشرطة إنها تتعامل مع السيارة بساحة "سلون سكوير" في لندن، بينما قال نائب البرلمان عن المنطقة إنه سمع بأن عربة صعدت فوق الرصيف وصدمت المارة.

وكتب النائب غريغ هاندز على تويتر: "أسمع بأن عربة صعدت فوق الرصيف وصدمت مارة".

وأضاف: "أتحقق من شهود عيان أن الجميع بخير".

وأوضحت الشرطة في بيان: "شرطة كينغستون وتشيلسي تتعامل مع مركبة مريبة في سلون سكوير. وفُرضت أطواق أمنية وهناك عمليات إغلاق حاليا.. ننتظر فحص المركبة"

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