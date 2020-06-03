المدعي العام في مينيسوتا: توجية تهمة القتل للشرطي في قضية "فلويد" لا تزال ممكنة

وقال إليسون، في مؤتمر صحفي، الأربعاء: "أعتقد بقوة أن هذه التطورات في صالح العدالة للسيد فلويد وعائلته ومجتمعنا ودولتنا".





وحسب لائحة الاتهامات، تمت ترقية تهمة الضابط ديريك شوفين الأساسية إلى القتل من الدرجة الثانية أثناء ارتكاب الجناية، على الرغم من أن القتل مدرج على أنه "غير مقصود" في وثيقة الاتهام.









أما الضباط الثلاثة الآخرين (جي ألكسندر كوينج وتوماس لين وتو ثاو)، فيواجهون جميعًا اتهامات بالمساعدة والتحريض على القتل من الدرجة الثانية.





وقال إليسون، إن الاتهامات الجديدة الموجهة للضباط لم تتأثر بضغط التظاهرات، مُضيفا: "أعلم أننا نطلب من الكثير من الناس أن يمنحونا الوقت".





وطلب النائب العام من أي شخص لديه معلومات عن القضية التعاون مع التحقيق، لكنه رفض التعليق علنا ​​على الأدلة في القضية، "لأنه من الصعب القيام بذلك أطلب الآن الصبر المستمر".





وحذر النائب العام في مينيسوتا من أنه حتى بعد اتهام الضباط الأربعة المتورطين في وفاة جورج فلويد، فإن رفع دعوى ضد الشرطة يمثل دائمًا تحديًا.





وقال إليسون إن المحاكمة في هذه القضية "لن تكون بالأمر السهل.. إن كسب الإدانة سيكون أمرًا صعبًا".





وأشار إليسون إلى أن شريكه في النيابة، محامي مقاطعة هينيبين مايك فريمان، هو المدعي العام الوحيد في مينيسوتا، الذي نجح في مقاضاة ضابط شرطة بتهمة القتل.





وقال إليسون: "نحن واثقون فيما نفعله، لكن التاريخ يظهر أن هناك تحديات واضحة هنا".





وذكر النائب العام في مينيسوتا أن "الشعور بالواجب والمسؤولية" قاده إلى توجيه اتهامات ضد جميع الضباط الأربعة، قائلا: "أستطيع أن أقول لك بصراحة أنني لا أمزح بهذا".





وتابع: "أشعر بثقل هائل... أعتقد أن هذه لحظة حرجة للغاية".





وصنفت السلطات القضائية الأمريكية، اليوم الأربعاء، وفاة المواطن جورج فلويد كجريمة قتل، موجهة الاتهام لـ 4 ضباط شرطة، من بينهم الضابط المتهم بالقتل والثلاثة الآخرون الذين كانوا برفقته ولم يمنعوا الحادث.

ووجه المدعى العام في ولاية مينيسوتا التي شهدت الحادث إلى الضابط السابق ديريك تشوفين تهمة القتل من الدرجة الثانية في وفاة جورج فلويد، وتوجيه اتهامات أخرى للضباط الثلاثة الآخرين المتورطين في الحادث.



