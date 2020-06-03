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الصفقة تقترب.. برشلونة يقترب من ضم لاوتارو مارتينيز

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:59 م
بوابة الفجر
محمد جمال
يسعي برشلونة الإسبانى فى التعاقد مع نجم إنتر ميلان الإيطالي ومنتخب الأرجنتين لاوتارو مارتينيز خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم.

ويرغب البارسا فى التعاقد مع مارتينيز ليكون بديلًا للمهاجم الأوروجويانى لويس سواريز، خلال الفترة القادمة، وبالفعل أفادت تقارير صحفية إسبانية ان البلوجرانا استقر على العرض الأخير لضم مارتينيز من النيراتزورى.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز سيوقع على عقد لمدة 5 مواسم مقابل 12 مليون يورو إضافة للمتغيرات، وذلك بعد موافقته على الإنتقال لفريق برشلونة الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت الصحيفة أن إلى أنه يتبقى فقط الاتفاق بين الناديين برشلونة وإنتر على الصفقة، حيث أبدى مسؤولي الفريق الكتالوني استعدادهم لدفع 60 مليون يورو إضافة للاستغناء عن لاعبين للإنتر، الذي يرغب بدوره في الحصول على 80 مليون يورو نقداً مقابل الاستغناء عن نجمه الشاب، لكن ينتظر أن يتوصلا قريباً لتفاهم.

يذكر أن عقد لاوتارو مارتينيز مع الإنتر به شرط جزائي يبلغ 111 مليون يورو.

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