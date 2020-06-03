عرض صيني يُهدد استمرار نجم الأهلي مع الفريق





يترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي حسم مصير المهاجم النيجيري جونيور أجاي جناح الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.





رحيل جونيور أجاي عن الأهلي





كشفت تقارير صحفية عن دخول أحد الأندية الصينية سباق ضم النيجيري جونيور أجاي مهاجم النادي الأهلي ، تمهيداً لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأوضحت التقارير الصحفية أن تألق أجاي اللافت مع الأهلي هذا الموسم قبل توقف النشاط الكروي بسبب تداعيات فيروس كورونا، دفع أحد شركات التسويق لمخاطبة النيجيري بشأن الرحيل للدوري الصيني.





الجدير بالذكر أن أجاي يمتلك عدة عروض للرحيل عن الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل أبرزها من الدوري التركي والروسي بخلاف العرض الصيني الذي دخل السباق مؤخراً.





وتأتي عروض رحيل أجاي عن الأهلي في ظل المستوى الثابت الذي يقدمه النجم النيجري مع الأهلي منذ انتقاله اليه موسم 2016 وحتى الأن، الأمر الذي دفع الإدارة الحمراء لتمديد عقده الموسم الماضي لمدة موسمين إضافيين.



