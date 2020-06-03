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نشرة حوادث "الفجر".. تأييد حبس أحمد الفيشاوي سنة بسبب نفقة ابنته

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:50 م
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

قرر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، إحالة طبيب ووالد ثلاث فتيات إلى محاكمة جنائية عاجلة بتهمة ارتكاب الأول جناية ختانهن -ولم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية- واشتراك الثاني معه بطريقَي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة، بعد ثماني وأربعين ساعة أنجزت خلالها التحقيقات.

أرسى المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، العديد من القواعد التى تنظم سير العمل القضائي في الفترة المقبلة، وكمجموعة إجراءات احترازية يقوم بها المجلس لطمئنة الأعضاء والمستشارين.

وأكد مصدر مطلع، أن الأولوية الأولى والأهم لإدارة المجلس هي سلامة الأعضاء والموظفين، والمتقاضين

رفضت محكمة جنح مستأنف الدقي المعارضة الاستئنافية المقدمة من الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر بحبسه لمدة سنة، في جنحة الامتناع عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، لنجلته لينا، وأيدت المحكمة، حبسه.
وكانت المحكمة حددت جلسة 10 يونيو الجاري للنطق بالحكم في الدعوى، الا أنها عدلت الموعد وأصدرت حكمها اليوم.

أفاد مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة، بأن الشاب المعثور على جثته مقتولا ومقيد بالحبال، بمنطقة الجيزة، غرب المحافظة، تبين أنه مصاب بعدة طعنات متفرقة، إحداهم بمنطقة حساسة بجسده.

تقدم المحامي هانى محمد حسن ببلاغ حمل رقم ٢٣٤٢٨، لسنة ٢٠٢٠ لمكتب النائب العام، يطالب بفتح التحقيق مع الناشطة الكويتية ريم الشمرى، بعد ظهورها بمواقع التواصل الإجتماعى، وقيامها بالتهجم على المصريين الذين يعملون بدولة الكويت. 

وقال البلاغ، إن هذه المدعوة ريم تطاولت بأن المصريين خادميين للكويتيين كما قامت بمحاولة ايقاع الشعب مع حكومته بادعاءها بأن "لو فيكم خير وان المواطن حقا خط احمر كانت الحكومة خدت رعايكم.

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ريم الشمري حوادث بوابة الفجر الفجر

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