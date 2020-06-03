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جورديولا يخاطب نجم منتخب الجزائر لضمه فى الموسم الجديد
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:38 م
علي ماهر حلمي
وضع المدرب الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط نادي أي سي ميلان الإيطالي ضمن أولوياته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وقالت RMCsport الفرنسية الشهيرة أن المدرب الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي تحدث شخصياً مع اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب نادي ميلان الإيطالي حول إمكانية انتقاله من اي سي ميلان إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأضافت التقارير أن بيب جوارديولا يري أن اللاعب الدولي الجزائري الشاب إسماعيل بن ناصر قادر علي التألق بقوة مع نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد الآداء المميز الذي ظهر عليه اللاعب مع النادي الإيطالي ومنتخب الجزائر في بطولة أمم أفريقيا.
يذكر أن بن ناصر يعد من ناشئين نادي آرسنال الإنجليزي وقد انضم لصفوف نادي أي سي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لعام 2019.