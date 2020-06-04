Advertisements

10 تعليمات منزلية لمكافحة كورونا.. تعرف عليها

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:08 ص
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
بعد تخطي أعداد الإصابات بكورونا في الأيام الماضية حاجز الألف حالة يوميا، وجهت وزارة الصحة والسكان سلسلة من التعليمات والقواعد للأفراد المعزولين في المنزل بسبب الإصابة بكوفيد 19، موضحة أنه يجب الالتزام بها لمكافحة انتقال العدوى بالمنزل.

وترصد بوابة "الفجر" القواعد العامة التي كشفت عنها وزارة الصحة والسكان لمكافحة انتقال العدوى بالمنزل في النقاط التالية:
1- تعقيم وتطهير وتنظيف الأسطح المشتركة مع الالتزام بارتداء قفازات "جوانتي".
2- تنظيف وتعقيم مقابض الأبواب.
3- تعقيم الهاتف الأرضي.
4- تعقيم وتطهير طاولات الكمبيوتر.
5- تنظيف جميع الأسطح وعلى وجه الخصوص الحمام المشترك.
6- الاهتمام بتنظيف الأيدي باستمرار من خلال غسلها لمدة 20 ثانية وفركها بكحول نسبة تركيزه لا يقل عن 70% ومراعاة تجنب لمس الأنف والعين والفم.

أما القواعد العامة فهي:
7- الحرص الشديد على البقاء بالغرفة طوال فترة العزل والالتزام ببُعد المسافات وقت الحديث للأشخاص.
8- يجب ارتداء الكمامة أثناء التعامل مع أي شخص.
9- حظر الزيارات خلال مدة العزل.
10- عدم المصافحة أو لمس الشخص المصاب بكوفيد 19 أو إفرازاته.
ومن جانب آخر أوضحت وزارة الصحة والسكان أدوية وحجم الجرعات للحالات البسيطة المصابة بكوفيد 19 أثناء فترة العزل المنزلي.

وترصد بوابة " الفجر" تفاصيل جرعة الدواء التي كشفت عنها الوزارة للحالات البسيطة المصابة بكوفيد 19 في النقاط التالية:
- تناول دواء هيدروكسي كلوروكين 200 ملجم والجرعة هي 16 قرص لمدة 6 أيام بحيث يتناول المصاب بكوفيد 19 قرصين كل 12 ساعة في اليوم الأول ومن اليوم الثاني وحتى اليوم السابع يتناول المريض قرص واحد كل 12 ساعة بشكل يومي.
- تناول قرص فيتامين سي 1جم كل يوم لمدة 7 أيام.
- تناول قرص زنك 50 مجم كل يوم لمدة 7 أيام.
- تناول المصاب بكوفيد 19 كيسين من لاكتوفيرن لمدة 7 أيام أي إجمالي 14 كيس.
- تناول المريض 3 أكياس يوميًا من أستيل سستايين 200 لمدة 7 أيام أي إجمالي الجرعة 21 كيس.
- تناول المريض باراسيتامول 500 مجم وأقصى جرعة منه 10 أقراص وذلك عند ارتفاع درجة الحرارة، وبالنسبة للأطفال يتناولون أزيثرومايسيين شراب وباراسيتامول شراب مع استخدام هاند جيل وكمامة وترمومتر لقياس درجة الحرارة بعد تناول العلاج.
10 تعليمات منزلية لمكافحة كورونا.. تعرف عليها
10 تعليمات منزلية لمكافحة كورونا.. تعرف عليها
10 تعليمات منزلية لمكافحة كورونا.. تعرف عليها
10 تعليمات منزلية لمكافحة كورونا.. تعرف عليها

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا كلوروكين فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ يوم

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| الحكومة تعلن تفاصيل مهمة بشأن عودة حركة الطيران والنشاط الرياضي وفتح المساجد

منذ حوالي 8 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

منذ حوالي 13 ساعة

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق ناري من مصطفى الفقي على الأزمة الأمريكية (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل.. إصابة المطربة رحمة وعائلتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الزمالك مُهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ حوالي 5 ساعات

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

منذ حوالي 3 ساعات

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

احذر.. "زانتاك" يحتوي على مادة مسرطنة.. تعرف على البدائل

"الصحة" تعلن 18 إجراء احترازيا لمواجهة كورونا في المنزل

تعرف على الطريقة الصحيحة لعزل المصابين بكورونا داخل المنزل

6 نصائح للعزل المنزلي الناجح.. ودور الأسرة

في اليوم العالمي للأسرة.. تعرف على طرق العزل المنزلي الصحيح

إرشادات العزل المنزلي للشخص المخالط لمصابين فيروس كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 م

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

02:36 ص

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

01:22 ص

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

11:09 م

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

08:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين