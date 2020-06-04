10 تعليمات منزلية لمكافحة كورونا.. تعرف عليها

بعد تخطي أعداد الإصابات بكورونا في الأيام الماضية حاجز الألف حالة يوميا، وجهت وزارة الصحة والسكان سلسلة من التعليمات والقواعد للأفراد المعزولين في المنزل بسبب الإصابة بكوفيد 19، موضحة أنه يجب الالتزام بها لمكافحة انتقال العدوى بالمنزل.





وترصد بوابة " الفجر " القواعد العامة التي كشفت عنها وزارة الصحة والسكان لمكافحة انتقال العدوى بالمنزل في النقاط التالية:

1- تعقيم وتطهير وتنظيف الأسطح المشتركة مع الالتزام بارتداء قفازات "جوانتي".

2- تنظيف وتعقيم مقابض الأبواب.

3- تعقيم الهاتف الأرضي.

4- تعقيم وتطهير طاولات الكمبيوتر.

5- تنظيف جميع الأسطح وعلى وجه الخصوص الحمام المشترك.

6- الاهتمام بتنظيف الأيدي باستمرار من خلال غسلها لمدة 20 ثانية وفركها بكحول نسبة تركيزه لا يقل عن 70% ومراعاة تجنب لمس الأنف والعين والفم.





أما القواعد العامة فهي:

7- الحرص الشديد على البقاء بالغرفة طوال فترة العزل والالتزام ببُعد المسافات وقت الحديث للأشخاص.

8- يجب ارتداء الكمامة أثناء التعامل مع أي شخص.

9- حظر الزيارات خلال مدة العزل.

10- عدم المصافحة أو لمس الشخص المصاب بكوفيد 19 أو إفرازاته.

ومن جانب آخر أوضحت وزارة الصحة والسكان أدوية وحجم الجرعات للحالات البسيطة المصابة بكوفيد 19 أثناء فترة العزل المنزلي.





وترصد بوابة " الفجر" تفاصيل جرعة الدواء التي كشفت عنها الوزارة للحالات البسيطة المصابة بكوفيد 19 في النقاط التالية:

- تناول دواء هيدروكسي كلوروكين 200 ملجم والجرعة هي 16 قرص لمدة 6 أيام بحيث يتناول المصاب بكوفيد 19 قرصين كل 12 ساعة في اليوم الأول ومن اليوم الثاني وحتى اليوم السابع يتناول المريض قرص واحد كل 12 ساعة بشكل يومي.

- تناول قرص فيتامين سي 1جم كل يوم لمدة 7 أيام.

- تناول قرص زنك 50 مجم كل يوم لمدة 7 أيام.

- تناول المصاب بكوفيد 19 كيسين من لاكتوفيرن لمدة 7 أيام أي إجمالي 14 كيس.

- تناول المريض 3 أكياس يوميًا من أستيل سستايين 200 لمدة 7 أيام أي إجمالي الجرعة 21 كيس.