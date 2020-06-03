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"ساما" تعلن تراجع تحويلات المقيمين بنسبة 9% خلال أبريل

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:48 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم الأربعاء، أن تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية سجلت انخفاضا بنسبة 9% لتبلغ نحو 9.79 مليار ريال خلال شهر أبريل الماضي، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ومقارنة بشهر مارس، سجلت التحويلات خلال شهر أبريل الماضي تراجعا بنحو 2.43 مليار ريال، وبنسبة 20%، وانخفضت تحويلات السعوديين إلى لخارج خلال أبريل بنسبة 42% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 لتصل إلى 2.95 مليار ريال، مسجلة أدنى قيمة لها في أكثر من 13 سنة، أي منذ شهر يناير 2007 التي بلغت حينها نحو 2.57 مليار ريال.

ومن جهة ثانية أظهرت البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 7.58 مليار ريال خلال شهر أبريل 2020، بزيادة قدرها 26% عن نفس الفترة من العام الماضي.

واستحوذ التمويل المقدم للفلل السكنية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال أبريل الماضي بقيمة 6.26 مليار ريال وبنسبة 83%، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ 1.02 مليار ريال ثم الأراضي بـ 294 مليون ريال.

ووفقا للبيانات الصادرة بلغ إجمالي العقود، التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر أبريل نحو 17657 عقدا بزيادة قدرها 29% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبخصوص التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، فقد بلغ 90 مليون ريال.

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