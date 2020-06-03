Advertisements

شيرين رضا تشارك جمهورها باطلاله صيفية عبر "إنستجرام"

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
شاركت الفنانة شيرين رضا، جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهرت "رضا"، بالصورة مرتدية نظارة شمسية وتيشيرت باللون "أوف وايت"، وعلقت على الصورة قائله: "اماكن المفضل".


وتشارك شيرين رضا فى مسلسل "ليه لأ"، وتدور أحداثه فى 15 حلقة تكتبها مريم نعوم ويشارك فى بطولته هانى عادل وعمر السعيد وهالة صدقى ومحسن محيي الدين وعبد الرحمن أبو زهرة، وتم الاستقرار على عرضه فى النصف الثاني من رمضان، على أن يتم عرض مسلسل آخر من 15 حلقة بعنوان "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" بطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام فى النصف الأول من الشهر الكريم.


وتعود شيرين رضا بمسلسل "ليه لأ" إلى الدراما التليفزيونية بعد غيابها العام الماضى حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" مع النجمة يسرا والذى تم عرضه في شهر أكتوبر 2018 وشارك في بطولته نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هاله صدقي صور شيرين رضا شيرين رضا

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يؤجل عودته للتدريبات الجماعية بعد قرار مجلس الوزراء

منذ ساعة و نصف

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي السابق يطالب بالعفو عن حسام عاشور

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة المطربة رحمة وعائلتها بفيروس كورونا

منذ 37 دقيقة

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ حوالي 11 ساعة

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ يوم

عرض صيني يُهدد استمرار نجم الأهلي مع الفريق

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل - الزمالك مُهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| الحكومة تعلن تفاصيل مهمة بشأن عودة حركة الطيران والنشاط الرياضي وفتح المساجد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

شيرين رضا توجه رسالة غريبة لإبنتها نور: "متقوليش أنا بنت عمرو دياب"

محمد الشرنوبي ينضم لأبطال مسلسل "ليه لأ"

"انتي مصدر القوة".. هكذا احتفلت شيرين رضا بعيد الأم

غدًا.. استئناف تصوير مسلسل "ليه لأ" لأمينة خليل

شاهد.. أحدث ظهور لـ شيرين رضا وسوسن بدر قي صورة واحدة

يسرا تروج لمسلسلها "خيانة عهد" المرتقب في سباق رمضان 2020

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:09 م

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

08:04 م

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

08:45 م

عاجل| الحكومة تعلن تفاصيل مهمة بشأن عودة حركة الطيران والنشاط الرياضي وفتح المساجد

08:49 م

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

01:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين