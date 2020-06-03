مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام الضمان الاجتماعي





أعرب مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، خلال جلسته العادية الـ "43" من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها يوم أمس الثلاثاء "عن بعد"، تحت رئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، عن موافقته على مشروع نظام الضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى تحقيق حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، وضمان وصول المعاش إلى المستحقين بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة والتكامل بين معاش الضمان الاجتماعي والبرامج الداعمة الأخرى.





ودعا مجلس الشورى الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدراسة أولويات المشروعات والمرافق التي تعتمد عليها البنية الأساسية للمحافظة وساكنيها.





وطالب بوضع جدول زمني مخطط ومدروس لأولوياتها الاستراتيجية للأعوام القادمة ضمن منظومة السياحة الوطنية بتكاملها مع مشاريع المنطقة الشمالية الغربية للأعوام القادمة وتقييم ما تحقق منها ونسبة الإنجاز والعائد وفق مؤشرات قياس معتمدة في هذا الخصوص، ووضع الترتيبات الإدارية والاستثمارات الكافية لتحقيق تطلعات تطوير محافظة العلا بما يكفل التكامل والتنسيق ورفع كفاءة الإنفاق في كافة المناشط والفعاليات.





وأضاف: وضع الحوافز الجاذبة للمستثمرين السعوديين في المجالات السياحية في المحافظة والفرص المتاحة وخيارات التمويل والدعم وتقديم المشورة لهم وتيسير إجراءات جذب الكفاءات الوطنية المتخصصة للعمل في هذه المشاريع.





كما طالب في قرار أصدره أمس الثلاثاء، الهيئة العامة للطيران المدني بتحفيز الشركات الناقلة لتقديم مزيد من الخصومات على أسعار تذاكر الرحلات الداخلية والخارجية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.



