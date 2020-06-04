فاروق الباز: رحلة البحث عن علاج كورونا تتطلب وقتًا طويلًا

قال العالم الكبير فاروق الباز، إن الوصول إلى لقاح لعلاج كورونا في الوقت الحالي صعب بسبب غموض تكوين الفيروس، موضحًا أن رحلة البحث عن علاج لكورونا تتطلب وقت طويل لأن الفيروس صغير ودقيق.





وأضاف "الباز"، خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الحديث عن قيام دولة بتخليق الفيروس " تضييع وقت"، مؤكدًا أنه مرض حقيقي، مشيرا إلى أن ما يحدث حاليا في ظروف انتشار فيروس كورونا، يذكره بتداعيات انتشار الكوليرا في الماضي.





وأوضح العالم المصري، أن ما يحدث حاليا هو درس للبشرية بأننا يجب أن نستعد جيدا لنواجه أى شيئ، مضيفا: "الناس اللى بتفهم" يجب عليها أن تعى الدرس جيدًا بأن العلم والعلماء في المرتبة الأولى".





وأعرب عن سعادته بإجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا، معربًا في الوقت ذاته عن سعادته بالتزام نسبة كبيرة من المواطنين بالإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن في الولايات المتخدة الأمريكية لا يوجد التزام من المواطنين بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.





وشدد على أن التعايش مع فيروس كورونا لا بد أن يتم بهدوء وتدريجيًا، ولا بد أن نتعايش خطوة بخطوة.





وكشف الدكتور فاروق الباز، أنه يعمل على إعداد مذاكراته التى تلخص رحلة العلم والحياة، موضحا أن كورونا منحته وقتا لإعداد كتاب علمي جديد بسبب بقائي الدائم في المنزل.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".