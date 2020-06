الطالع الفلكى الخَمِيس 4/6/2020..حُقُوق الأسْرَة!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى العقرب ، ويدخل القوس فى السّابعة و17 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان ، ويدخل العقرب فى التّاسعة و37 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 21 مايو - 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 15 مايو - 14 يونيو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى البُطِين من 25 مايو - 6 يونيو.





اليوم 27 بَشْنَسْ قبطى ، 4 حُزَيْرَان رُومى ، 12 شوّال ، ميمُون للغاية.





اليوم 27 بَشْنَسْ قبطى ، 4 حُزَيْرَان رُومى ، 12 شوّال ، ميمُون للغاية.





مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.













*القمر فى العقرب يعنى

وقت مُواتى لأداء واجبات الزوجية خلف الأبواب المُغلقة (المريخ يحكم الحمل والعقرب) فالعقرب يرمز لإنتقال سائل من جسد لآخر لذا يشتهر بالنشاط فى أداء واجباته الزوجيّة بالإضافة لمولود برج الثور وهذا مُهم لإستقرارالأسرة ، كما أنه وقت مُناسب لكشف زميل مُنافق يُضمرالعداوة فى الخفاء كنموذج يحيى الفخرانى بفيلم الغيرة القاتلة فمبدأ برج العقرب هى المقُولة حَرَّصْ ولا تَخوّنْشْ، تكوين مبالغ مالية لصندوق الطوارئ أو للودائع البنكية طويلة الأجل لمصلحة الزوجة و الأطفال بشكل خفى مُستتر دون لفت الأنظار حتى عن أقرب المُقرّبين والهدف إستبعاد أى فرصة للمساس بتلك الإحتياطات لمصلحة الزوجة والأبناء لأطول فترة زمنية مُمكنة، العقرب يرمز للسموم ، إذاً هى فترة مُناسبة لتنقية جسمك من سموم التدخين أو تناول أدوية الأمراض الصدرية وإزالة البلغم والتعافى من أمراض الكلى والكبد إن وُجِدَتْ ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: موجة فنيّة مُرتفعة تعنى أفكاراً جديدة لعملك إن كنت مُمتهناً للفنون ، أو سهرة عائليّة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن لم تكن هذا الفنّان.





برج الثور: الملل والرّوتين يُصنّفان على أنّهما خبرٌ جيّد مُقارنة بانتكاسات و تراجعات كانت واردة الحدوث،أشكر الله تَعَالى على النعمة وقدّم مُساعدة لمُحتاج.





برج الجوزاء: تحت حرارة الحماسة لاتورّط نفسك فى وعود لأداء أعمال ثقيلة عليك أو تستلزم منك وقتاً وجهداً أكثر من المعقول ، لِسَانَكْ حُصَانَكْ.





برج السّرطان: لا تتبرّع باستلام أعمال جديدة بل تمسك بإنهاء الأعمال التى بيدك أولاً واحرص أن تنهيها بكفاءة، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الأسد: إسترجاع الخبرات السّابقة بسرعة خاطفة وتذكر الدروس المستفادة من الماضى مفيد عند وجود مشكلة تُعرَض عليك ، لاتقع فى الخطأ مرتين.

برج العذراء : التعبير عن المشاعر بوضوح ليس دائماً الإختيار الصحيح فى كل الأوقات ،عليك النظر بعين الإعتبار لمشاكل الآخرين ونواياهم،وكتمان أسرارك.





برج الميزان : تمسّك بالقوانين والتقاليد فى تعاملاتك وابتعد عن أىّ محاولة لتغيير رأيك عن إتباع الطريق الصحيح وإلا عانيت لاحقاً، الأصول ماتزعّلشْ.





برج العقرب: لاتُعطِ الأمان خاصةً لصديق يعرف نقاط ضعفك ، أداء الصدقات تقرّباً وشكراً لله تَعَالى من أسباب دوام الستر عليك ، فلا تبخل.





برج القوس: أسلوبك المُغلف بالمنطقيّة واللطف يُحرج خصمك ويُجبره على التخلى عن عناده والتفكير فى المرونة والحلول الوَسَط ، الكلمة الزّين.





برج الجدى: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لا تتطوّرومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج الدّلو: قد يأتى الضرر من أصحاب النوايا الطيبة، لا تقم باتباع نصائح الآخرين بشكلٍ أعمى دون فحصها و التأكد من ملاءمتها لك.