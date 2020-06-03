وزير مالية "غانا" يحذر من دخول الاقتصادات الأفريقية دائرة الكساد

حذر وزير مالية غانا كين أوفوري أتا، من دخول الاقتصادات الأفريقية دائرة الكساد، إذا لم تؤجل الدول الافريقية سداد أقساط ديونها 3 أعوام على الأقل.





وقال الوزير في مؤتمر نظمه مركز الدراسات الأفريقية في جامعة هارفارد الأمريكية عبر الإنترنت: "إذا لم نتدخل في أفريقيا ونتعامل بطريقة ما لوقف خدمة الديون لمدة 3 أعوام على الأقل، فإننا سنمضي نحو الكساد وبالتالي سيستغرق التعافي وقتاً أطول كثيراً مما يجب".





ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن آتا أن دول أفريقيا تحتاج إلى وقف خدمة ديونها لتوفير الأموال اللازمة لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا على اقتصاداتها، مضيفاً أن "سداد دول أفريقيا لمستحقات دائنين قيمتها 44 مليار دولار في عام واحد أمر غير ممكن".





وتقول اللجنة ووزراء مالية دول أفريقيا إن القارة تحتاج إلى حزمة تحفيز بـ 100 مليار دولار و تأجيل سداد أقساط ديون بـ 44 مليار دولار لتواجه الجائحة.





كان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا الذي يترأس الاتحاد الأفريقي قال في الأسبوع الماضي، إن القارة تحتاج إلى مساعدات بـ 200 مليار دولار لمواجهة تداعيات الجائحة.





يذكر أن مجموعة الدول العشرين الكبرى وافقت في أبريل الماضي على إعفاء الدول الفقيرة من أعباء ديون بـ 20 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري، في المقابل يؤيد صندوق النقد الدولي وبعض دول مجموعة العشرين فكرة للاتحاد الأفريقي تدعو إلى تمديد فترة الإعفاء من الديون إلى عامين.







