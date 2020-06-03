محمد رجب يشارك جمهوره بـ استايل جديد.. صورة

وكانت أخر أعمال محمد رجب مسلسل "الأخ الكبير" واستطاع المسلسل أن يضع قدمًا ثابتة في الدراما التليفزيونية، وعاد له حقه المهنى في مسلسلي "علامة استفهام" والأخ الكبير، واستغل تلك الفرصة ليعود ليفرض نفسه على الساحة من جديد.





مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.



شارك الفنان محمد رجب، جمهوره بصورة جديده عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".وظهر "رجب" بالصورة باستايل جديد حيث ارتدى نظارة شمسية تيشيرت كات، ونالت الصورة إعجاب العديد من المتابعين وجائت أبرز التعليقات "نجم مسلسل الأخ الكبير"، وعلق آخر "الاستايل دا جميل جداُ".