Advertisements

وزيرة البيئة: تعيين مسئول عن النفايات في كل مستشفيات العزل

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:15 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
كـسـاب أحـمـد
قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة قامت بتوفير الأدوات الاحترازية بقدر المستطاع للعاملين في قطاع النظافة، مشيرة إلى أن الكثير من المؤسسات الخيرية توصلت مع الوزارة للعمل على توفير الأدوات الاحترازية للعاملين في قطاع النظافة، وهذا شيء مقدر.

وتابعت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن الوزارة قامت بتعيين مسؤولا عن النفايات في كل مستشفيات العزل الخاصة بفيروس كورونا، وهناك خطة واضحة لتعقيم وفرم المخلفات الطبية، أو حرقها وفق خطة معدة ومحكمة بضوابط صحية مشددة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر العزل الصحىة الصحة العالمية التاسعه

أخبار تهمك

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ ساعة و نصف

عاجل| الحكومة تعلن تفاصيل مهمة بشأن عودة حركة الطيران والنشاط الرياضي وفتح المساجد

منذ حوالي 7 ساعات

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق ناري من مصطفى الفقي على الأزمة الأمريكية (فيديو)

منذ ساعة و نصف

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ يوم

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة المطربة رحمة وعائلتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الزمالك مُهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

الإسكان: توصيل المرافق لـ95 قطعة أرض بمشروع "بيت الوطن" بالعبور

مقترح برلماني لحماية عمال النظافة من الإصابة بكورونا

كفر الشيخ تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سكرتير الأقصر يقود حملة نظافة وتعقيم بشوارع شرق السكة "صور"

مسئولي الأقصر في الشوارع لمتابعة إجراءات مكافحة فيروس كورونا (صور)

أستاذ مناعة عن انخفاض معدل الإصابة بكورونا: هذا من فضل الله على مصر (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:36 ص

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

08:04 م

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

01:22 ص

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

11:09 م

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

08:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين