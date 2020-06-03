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مريض بيرقص في العزل: "هنعبي الكورونا في أزايز ونصدرها لإسرائيل"

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يظهر أحد المصابين بفيروس كورونا يؤدي وصلة رقص داخل غرفة العزل بالمستشفى ساخرًا من فيروس "كوفيد 19" قائلًا: "إحنا هنعبي الكورونا في أزايز وهنصدرها لإسرائيل".

وتفاعل المرضى المحتجزين معه بغرفة العزل على وصلة الرقص وتشجيعه بـ"التصفيق" بهدف احتفالهم بعيد ميلاد أحد المرضى والتخفيف عن أنفسهم بعد إصابتهم بفيروس كورونا، حسب كلماتهم بالفيديو: "كورونا مين وبتاع مين؟!".

وتباينت ردود أفعال متابعو الصفحات على الفيديو المنشور، ما بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدون يرون أنها طريقة بسيطة للتخفيف عن المرضى، مشاركين بتعليقاتهم المُحفزة للمريض ومرافقيه بالعزل، والتي جاءت معظمها للدعاء بالشفاء لهم وتشجيعهم على مقابلة المرض بهذه الروح الطبية، بينما شكك المعارضون لمحتوى الفيديو أن تكون هذه مستشفى لعزل مرضى الكورونا، ودعوا لهم بالشفاء والتعافي والعودة سالمين لأسرهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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