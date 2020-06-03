بسمة وهبة للمتنمرين على شقيقة محمد رمضان "قلة أدب"

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استنكرت الإعلامية بسمة وهبة، حملات السخرية التي طالت إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان، وصورتها في حفل زفافها، قائله: "دى قلة أدب وجهل ومرض، والعنصرية لا يمكن وصفها إلا بذلك".





وقال بسمة وهبة، في رسالتها لشقيقة "رمضان"، خلال برنامجها "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON": "حقك تفرحى ومتزعليش.. وتجاهلى حشرات السوشيال ميديا.. محتاجين مستشفيات نفسية تعالج المرضى المنطلقين على السوشيال ميدا لإفساد حيات الناس".





وتابعت: "كل اللى تنمروا على شقيقة محمد رمضان محتاجين علاج نفسى والموضوع مش مجرد نكتة أو كلمتين على صورة.. فيه ولاد وبنات انتحروا وموتوا نفسهم وبيوت خربت بسبب العنصرية والتنمر.. بس إيمان رمضان طلعت أجدع منهم كلهم".