البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع لليوم الثالث على التوالي بنهاية جلسة الأربعاء، مع استمرار عودة النشاط تدريجياً لمعظم الولايات الأمريكية، في أعقاب حالة الإغلاق للسيطرة على تفشي وباء كورونا.





ويتفاءل المستثمرون بأن تساهم إعادة فتح الاقتصاد في تعافي سريع من الضرر الذي تسبب فيه الوباء.





وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، فقد القطاع الخاص الأمريكي 2.7 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي لكن الوتيرة جاءت أفضل كثيراً من توقعات المحللين.





كما تحسن أداء نشاط الخدمات في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي.





وبالتزامن مع أداء الأسهم الأمريكية تستمر التظاهرات في عدة مدن وولايات أمريكية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إنها نقلت حوالي 1600 جندي من الجيش الأمريكي إلى واشنطن عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وعلى صعيد الوباء العالمي الذي أصاب أكثر من 6.4 مليون شخصاً عالمياً نفت الصين تأخرها عن مشاركة معلومات تفشي كورونا مع منظمة الصحة العالمية.





وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 2 بالمائة وهو ما يعادل 527 نقطة إلى 26269.8 نقطة.





كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 1.4 بالمائة إلى 3122.8 نقطة، وشهد "ناسداك" ارتفاعاً بنسبة 0.8 بالمائة ليصل إلى مستوى 9682.9 نقطة.





وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 97.279.