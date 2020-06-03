شوقي غريب: إلغاء الدوري سيضع منتخب مصر والأهلي والزمالك في ورطة كبيرة

قال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، إن عدم استئناف النشاط الرياضي سيضع منتخب مصر والأهلي والزمالك في ورطة كبيرة.





وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت :"حال استئناف المباريات في منتصف شهر يوليو المقبل، سنكون قادرين على إنهاء بطولة الدوري في شهر أكتوبر".





وواصل :"الأندية تحتاج إلى فترة إعداد لن تقل عن شهر حال استئناف الدوري، وهو قرار يعود إلى الدولة".





وزاد :"إذا قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة الأجندة الدولية لشهر سبتمبر فإن اتحاد الكرة مضطر لاستئناف الدوري".





وأردف :"منتخب مصر وأندية الأهلي والزمالك سيكونوا في ورطة كبيرة إذا لم يستأنف النشاط بسبب ارتباطاتهم الأفريقية".



