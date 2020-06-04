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وزيرة التضامن الاجتماعي تكشف عن موعد فتح الحضانات (فيديو)

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:59 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
أمنية فوزي
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنهم بدأوا في خطة رد فعل منذ بداية أزمة كورونا من أجل التعايش وعدم توقف عجلة التنمية.

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه تمت الموافقة على افتتاح 1500 حضانة جديدة، متابعة: "كنا سنتخذ قرارًا منذ أسبوعين بفتح الحضانات ولكن مع زيادة أعداد الإصابات تراجعنا".

وأكدت أنه من الوارد إعادة فتح الحضانات بعد الأسبوعين المقبلين إذا تحسن الوضع الصحي، لافتة إلى أن وزيرا التعليم العالي والصحة أكدا أن التغيرات في إصابات كورونا غير متوقعة خلال الأسبوعين المقبلين.

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء لديه رغبة شديدة على ضرورة عودة حركة العمل مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، معلقة: "لو مفتحناش الحضانات هيقولوا طلبتوا تعايش هنودي ولادنا فين".

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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