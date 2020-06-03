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لأول مرة.. زوجة حسن حسني تتحدث عن تفاصيل حياتة المنزلية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:56 م
حسن حسني
حسن حسني
مصطفى فكيه
قالت ماجدة حميدة، زوجة الفنان الراحل حسن حسني "ان حسن كان ديمقراطيا في المنزل ومتعاون معنا دائما، ولم نشعر بالتميز بين أولادي مع كوني الزوجة الثالثة في حياته، مشيرة الى حضور معه كل التكريمات وكان كوميديا دقيق الملاحظة بيننا في المنزل.

وأضافت، خلال مداخلة مع الاعلامي تامر أمين عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار قائلةُ: "إنه كان يحب البيت ويساعدنا فى كل الأعمال المنزلية، وكنا نستيقظ على صوت الشنيور الذى يستخدمه فى الأعمال المنزلية".

ولفتت الانتباه إلى أن حسن كان يستطيع تقمص كل الشخصيات، وإنعام محمد على قالت لى: "إن زوجك أعظم ممثل فى مصر"، مضيفة أن حسن كان يرفض أداء البروفات فى أعماله الدرامية.

في سياق متصل، توفي الفنان الكبير حسن حسنى، عن عمر ناهز 89 عاما بمستشفى دار الفؤاد، أثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

وقدم حسن حسني العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية المهمة على مدار مشواره الفني، ويعد اخر ظهور له في مسلسل "سلطانة المعز" بطلوة الفنانة غادة عبدالرازق الذي شاركت به خلال الموسم الرمضاني الماضي.

وتواجد الفنان الكبير الراحل أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائي الماضي، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة الكوميديان أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.

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