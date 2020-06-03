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"متستعجلوش".. رد صارم من وفاء عامر بعد شائعات وفاة رجاء الجداوي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:09 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
مي مرسي
تضامنت الفنانة وفاء عامر مع الفنانة رجاء الجداوي من خلال فيديو لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقال الفنانة وفاء عامر في الفيديو لمروجي شائعات وفاة الفنانة رجاء الجداوي "بطلوا إشاعات ومتستعجلوش علي وفاة الفنانين، وبإذن الله تقوم بالسلامة، كل شيء بإيد ربنا، وإذا مرضت فهو يشفين".

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي تم نقلها أمس لغرفة العناية المركزة، بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد

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