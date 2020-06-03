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مسئول: إسرائيل علي أعتاب موجة كورونا ثانية مدمرة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:43 م
بوابة الفجر
وكالات
مسئول إسرائيلي: اقتربنا من موجة كورونا الثانية

أصدر مسئول رفيع المستوى داخل وزارة الصحة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تحذير شديد اللهجة من موجة انتشار جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وأضاف المسئول الإسرائيلي، أن إسرائيل تقترب من موعد موجة ثانية من فيروس كورونا، وستكون أشد من الوقت الماضي، حسبما أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية.

هذا وعقد بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، جلستي تقدير موقف لدراسة إغلاق المدارس مرة أخرى بعد انتشار فيروس كورونا في العديد منها.

وقرر نتنياهو، عدم إغلاق المدارس كافة، والاكتفاء بإغلاق المدارس التي تظهر فيها حالات فقط.

وقررت وزارة التعليم لدى الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق 42 مدرسة بسبب عودة انتشار فيروس كورونا، بعد إصابة 244 طالبا ومعلما داخل تلك المدارس، وإدخال نحو 7 آلاف آخرين للعزل الصحي.

وأعلنت صحة الاحتلال عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 17377 حالة، و291 حالة وفاة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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