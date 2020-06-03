"حسني" عن إعادة الصحة العالمية استخدام "هيدروكسي": أطباء مصر الأقوى في العالم







وقال "حسني"، خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين عبر ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، مساء الأربعاء أن الدولة ما زالت حريصة على مصلحة المواطن المصري فى جميع القرارات التى تتخذ فى ظل وباء فيروس كورونا، معلقا: " أنا واثق أن مصر هي اللي هطلع العلاج لأن ثقتي كبيرة في الطبيب المصري والقيادة المصرية والمنظمة الصحية في بلادنا.



وتابع: "انتهاء الفيروس مرتبط بالإعلان عن وجود دواء للفيروس"، موضحًا أن الحظر الكامل في مختلف الدول لم يقلل من أعداد الإصابات، مؤكدًا: "حالات الإصابة والمتوسطة تعزل منزليا وفوق المتوسطة والحرجة في المستشفيات ولا يمكن الضغط اقتصاديًا على البلد". وقال "حسني"، خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين عبر ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، مساء الأربعاء أن الدولة ما زالت حريصة على مصلحة المواطن المصري فى جميع القرارات التى تتخذ فى ظل وباء فيروس كورونا، معلقا: " أنا واثق أن مصر هي اللي هطلع العلاج لأن ثقتي كبيرة في الطبيب المصري والقيادة المصرية والمنظمة الصحية في بلادنا.وتابع: "انتهاء الفيروس مرتبط بالإعلان عن وجود دواء للفيروس"، موضحًا أن الحظر الكامل في مختلف الدول لم يقلل من أعداد الإصابات، مؤكدًا: "حالات الإصابة والمتوسطة تعزل منزليا وفوق المتوسطة والحرجة في المستشفيات ولا يمكن الضغط اقتصاديًا على البلد".



وأكد، رئيس لجنة مكافحة كورونا: "الدولة المصرية مازالت حريصة على مصلحة المواطن الصحية ثم المصالح الاقتصادية، ومصر الدولة الوحيدة التي لم تطبق الحظر الكامل، مع اعتراف العالم كله أن الحظر الكامل غير جادي".



في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".









أشاد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، ببراعة الأطقم الطبية في مصر وبروتوكول العلاج المصري لمكافحة كورونا، موضحا أن الصحة العالمية أعادت النظر فى استخدام دواء هيدروكسى كلوركين لعلاج فيروس كورونا، رغم أنها منذ فترة قررت إلغاءه من علاج كورونا، ولكن مصر أصرت على علاج مرضى كورونا بالدواء، وهذا يدل على أن أطباء مصر أقوى أطباء فى العالم ومصدر فخر لنا".