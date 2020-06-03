الصحة تكشف أفضل طرق الوقاية من كورونا.. وتحذر من "المراوح"

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قال الدكتور إيهاب عطية، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، إن التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامة أفضل طرق الوقاية من كورونا.



وأضاف "عطية"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي ام سي"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن مروحة السقف تساهم في نشر الهواء الملوث داخل الغرف وتزيد من احتمالية الإصابة بكورونا وننصح بالتهوية الطبيعية في الأماكن المغلقة التي بها تكييفات مركزية للوقاية من الإصابة بكورونا.



وأوضح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، أنهم ينصحون بالإرتداء الدائم للكمامة فى كل الأماكن التي بها تكييفات مركزية، لافتا إلى أن غسل اليدين بإستمرار أفضل وسيلة لمنع انتقال عدوى كورونا.



وأشار عطية إلى ضرورة إلى خلع الحذاء خارج المنزل حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا.



وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

