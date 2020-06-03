Advertisements

الصحة تكشف أفضل طرق الوقاية من كورونا.. وتحذر من "المراوح"

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:37 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الدكتور إيهاب عطية، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، إن التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامة أفضل طرق الوقاية من كورونا.

وأضاف "عطية"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي ام سي"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن مروحة السقف تساهم في نشر الهواء الملوث داخل الغرف وتزيد من احتمالية الإصابة بكورونا وننصح بالتهوية الطبيعية في الأماكن المغلقة التي بها تكييفات مركزية للوقاية من الإصابة بكورونا.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، أنهم ينصحون بالإرتداء الدائم للكمامة فى كل الأماكن التي بها تكييفات مركزية، لافتا إلى أن غسل اليدين بإستمرار أفضل وسيلة لمنع انتقال عدوى كورونا.

وأشار عطية إلى ضرورة إلى خلع الحذاء خارج المنزل حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

أخبار تهمك

نجم الأهلي السابق يطالب بالعفو عن حسام عاشور

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 10 ساعات

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

قرارات حاسمة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ ثلث ساعة

عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| الحكومة تعلن تفاصيل مهمة بشأن عودة حركة الطيران والنشاط الرياضي وفتح المساجد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل - الزمالك مُهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ حوالي 9 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:09 م

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

08:04 م

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

08:45 م

عاجل| الحكومة تعلن تفاصيل مهمة بشأن عودة حركة الطيران والنشاط الرياضي وفتح المساجد

08:49 م

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

01:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين