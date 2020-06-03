بعد إصابة صديقة زوجته.. أحمد السقا يتحدث عن حقيقة مرضه بكورونا

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كشف الفنان احمد السقا عن حقيقة إصابة زوجته الاعلامية مها الصغير بفيروس كورونا، وذالك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وكتب من خلال خاصة الاستورى قائلاُ:" أنا وزوجتى بخير الحمد لله.. التحليل طلع وكله تمام.. وربنا يشفى كل من أصيب".



يشار إلى أن النجم أحمد السقا ينتظر عرض فيلم "العنكبوت"، ويشارك فى بطولته منى زمى، يسرا اللوزى، ظافر العابدين، ريم مصطفى، وآخرون، تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال.



وكانت آخر أعمال أحمد السقا فيلم "هروب اضطرارى" وشارك فى بطولته أمير كرارة، غادة عادل، فتحى عبد الوهاب، مصطفى خاطر أحمد العوضى، ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف منهم أحمد حلمى، أحمد فهمى، واحمد زاهر، وايمان العاصى، ومحمد فراج، ومحمد شاهين، وبيومى فؤاد، وعزت أبو عوف من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى.

