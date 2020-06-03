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كوريا الجنوبية تعلن عن خطة الإنعاش الاقتصادى بـ 26 مليار يورو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:33 م
بوابة الفجر

أعلنت كوريا الجنوبية عن خطة انعاش غير مسبوقة بقيمة 26 مليار يورو (35,3 تريليون وون) لدعم الاقتصاد المتضرر جراء فيروس كورونا.


 والخطة هي الثالثة من نوعها التي تعلن عنها حكومة مون جاي-إن ، بعد خطتين سابقتين في مارس وإبريل بقيمة ، 11,7 تريليون وون و12,2 تريليون وون على التوالي.


 وسجل الاقتصاد الكوري الجنوبي انكماشا نسبته 1,3 % بين يناير ومارس، في أكبر انخفاض فصلي منذ الأزمة المالية لعام 2008.


وذكرت وزارة المالية أنه سيتم تمويل أكثر من ثلثي الخطة من خلال إصدارات السندات الحكومية، بينما ستتم تغطية الباقي من خلال تعديل الإنفاق العام ، وتنص على خلق 550 ألف فرصة عمل وإنشاء "صندوق للطوارئ" للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت من الأزمة.

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