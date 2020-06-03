أشرف زكي يكشف الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

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كشف الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، عن أخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة القديرة رجاء الجداوى، مؤكدا أن حالتها مستقرة ولكنها مازالت في العناية المركزة





ونفى "زكي"، خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين عبر برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، ما تردد أنها دخلت في غيبوبة وفقدت الوعي، معقبا: "أطمئن كل زملاء وجمهور الفنانة بأن حالتها مستقرة وغير صحيح بما يتردد بشأن وفاتها".. وسنصلي ركعتين لها من أجل استكمال شفائها وهي دعوة من الفنانة دلال عبدالعزيز.



ونوه نقيب المهن التمثيلية إلى أنه يجب التعايش مع المرض فضلًا عن اتخاذ الإجراءات الوقائية، مؤكدا أن نقابة المهن التمثيلية اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورنا.

