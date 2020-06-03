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فرجاني ساسي يرفض الرحيل عن الزمالك

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:30 م
ساسي
ساسي
محمد جمال
رفض فرجاني ساسي الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، خاصة وأن اللاعب يملك عدد من العروض الخليجية للرحيل عن القلعة البيضاء في الميكراو الصيفي المقبل.

وكشفت تقارير صحفية أن ساسي يرفض الرحيل عن صفوف الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، خاصة أن اللاعب أحد نجوم الفريق ويشعر بالسعادة فى القلعة البيضاء.

وكان ساسي قد توُج مع الزمالك بلقبي السوبر الإفريقي والمصري على حساب الأهلي والترجي التونسي وصعد بالفريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 وسيلاقي فريق الرجاء البيضاوي المغربي خلال الفترة القادمة.

واتخذ ساسي قرار نهائي بالبقاء فى الزمالك خلال الفترة القادمة وعدم البت فى عروض خارجية للرحيل، وذلك في ظل رغبة الفرلنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض في بقاءه ضمن صفوف القلعة البيضاء.

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فرجاني ساسي الزمالك الإنتقالات الصيفية

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