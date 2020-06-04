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التعامل والتحدث الآمن.. كيف تحمي نفسك في زمن كورونا؟

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:58 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
سمر حسن
كشفت وزارة الصحة، أن إجمالي العدد المسجل في مصر بفيروس كورونا حتى أمس الأربعاء، هو 28615 حالة منهم 7350 حالة شفيت، و1088 حالة وفاة، وسجلت وزارة الصحة، آخر 24 ساعة 1079 حالة جديدة، بالإضافة إلى وفاة 36 حالة جديدة، مع ارتفاع عدد الاصابات والمصابين بفيروس كورونا، وقدمت وزارة الصحة نصائح التعامل والتحدث الآمن مع مصابين فيروس كورونا. 
 
التعامل مع المصابين 
كشفت وزارة الصحة عن ثلاث طرق للتحدث الآمن مع المصابين فيروس كورونا والذين يتم عزلهم منزليا، ويخضعون للبروتوكول العلاجي الذي حددته الوزارة، ضمن الحرص الشديد على التباعد الاجتماعي لمنع نقل العدوى. 
 
أضافت وزارة الصحة، أن الطريقة الأولى هي التحدث عبر الموبايل أو التليفون الأرضي، والثانية التحدث من خلف باب أو أي حجاب، والطريقة الاخيرة تتمثل في ارتداء الكمامة والحرص على التباعد بمسافة لا تقل عن مترين، مع اختصار زمن المحادثة مع الآخرين. 
 
البرتوكول العلاجي 
أكدت وزارة الصحة والسكان، أن البرتوكول العلاجي للمصابين بكورونا أثناء العزل المنزلي، أن يكون المريض محصورة اقامته في غرفة واحدة حتى يسهل عليه تطهيرها ولا يستقبل أي نوع من الزيارات خلال العزل. 
 
أضافت وزارة الصحة، يجب اتباع سلسلة من القواعد طوال فترة العزل المنزلي منها تواجد المريض طيلة فترة العزل بحجرته الخاصة لمدة أسبوعين بعد انتهاء الأعراض، مع تأكيد الإصابة، يجب أن تكون الأدوات الشخصية لتناول الطعام مخصصة للمريض وتناول الطعام بحجرة العزل، والابتعاد عن كبار السن والأطفال والمرضى لحمايتهم من العدوى.  
 
شددت وزارة الصحة، على أنه ينبغي وجود تهوية طبيعية وعدم استخدام مروحة السقف تخصيص فرد واحد من الأصحاء ولا يعاني من أمراض مزمنة، يقدم الطعام للشخص المعزول ويقوم بعملية التطهير، وتوفير ترمومتر شخصي للمصابين بكورونا لقياس درجة الحرارة بشكل دوري عن طريق وضع الترمومتر تحت الإبط مع تسجيل درجة الحرارة. 
 
أدوية كورونا 
كشفت وزارة الصحة عن تفاصيل الجرعات الدوائية التي يحصل عليها المصابين بكورونا في العزل المنزلي، ويحصل المريض على هيدروكسي كلوروكين 200 ملجم بكمية 16 قرصا لمدة 6 أيام، زنك 50 مجم بكمية إجمالية 7 أقراص يحصل على قرص يوميا لمدة 7 أيام. 
 
على أن يحصل المريض في اليوم الأول علي قرصين كل 12 ساعة، من اليوم الثاني وحتى السابع يحصل على قرص كل 12 ساعة يوميا، وفيتامين سي 1جم بكمية إجمالية 7 أقراص يحصل يوميا على قرص واحد لمدة 7 أيام. 
 
يحصل المريض على لاكتوفيرين، أكياس بكمية "14 كيس" ليحصل على كيسين يوميا لمدة 7 أيام، وأستيل سستايين 200 بكمية "21 كيس" ثلاث مرات يوميا لمدة 7 أيام، وباراسيتامول 500 مجم بإجمالي 10 أقراص يحصل عليها المريض عند ارتفاع درجات الحرارة، وللأطفال يحصلون على ازيثرومايسيين شراب وباراسيتامول شراب وتخصيص جيل معقم لليدين وكمامة وترمومتر لقياس الحرارة بعد اللقاح. 

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