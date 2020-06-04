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كرم جبر يكشف عدد الإصابات بـ"كورونا" في المؤسسات الصحفية (فيديو)

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:15 ص
كرم جبر
كرم جبر
داليا الحسين
كشف الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في المؤسسات الصحفية، موضحا أن هناك 6 حالات إصابة في الوسط الصحفي حتى الآن،

وقال "جبر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء: "نتعاون بشكل كبير مع المؤسسات الصحفية من أجل العمل على رعاية الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا وتقديم الرعاية الكاملة لها"، موجها حديثه للصحفيين قائلًا: إذا شعر أي صحفي بأعراض فيروس كورونا عليه أن يقوم بالفحوصات والتحاليل اللازمة". 

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن هناك حالات كثيرة تلجأ إلى العزل المنزلي وهو ما يفضله البعض عن العزل فى المستشفى، مؤكدا أنه تم تطهير مؤسسة دار الهلال والجمهورية وأيضا سيكون هناك تطهير لمؤسسة الاهرام غدا على أقصى تقدير.

ونوه بأن وزارة الزراعة تتعاون بشكل كبير من أجل إتمام عملية التطهير، مؤكدا أن بعض المؤسسات عرضت جهاز تبخير ومستخدم بنقابة الصحفيين للكشف عن الفيروس.

وأكمل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: وضعنا بدائل للمؤسسات التي أغلقت بسبب كورونا لكي تستمر عملية طبع الجريدة".

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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