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ضبط سيارتين تحملان مستلزمات تصنيع "كمامات" بحي النزهة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:16 م
المضبوطات
المضبوطات
إسماعيل منطاوي
قاد اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، بحملة مكبرة، بالأشتراك مع قسم النزهة وشرطة المرافق والاسكان ومسئولي المحلات والإشغالات والمربعات والمتابة الميدانية، لإعادة الانضباط في الشارع.

وقال اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إنه تم ضبط سيارتين نقل، بداخلهم 8 ماكينات خياطة لتصنيع الكمامات، وعدد 28 بكرة كبيرة الحجم أزرق بلاستيك خام، و31 بكرة متوسطة الحجم أبيض بلاستيك خام.

وتابع "عقل" من ضمن المضبوطات، عدد3 بكرة صغيرة أستيك، وبكرة سلك لدعامة الكمامات، موضحًا تم التحفظ على السيارتين بمخازن الحي، قبل بدء هملية التصنيع وبيعها في السوق المحلي بالمواصفات الطبية المخالفة.

وأضاف "رئيس حي النزهة" أنه تم تحرير محضر يحمل رقم 7631 إداري النزهة لسنة 2020، وعرض المتهمين على النيابة المختصة.

وتنفيذًا لقرار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بتعليق تراخيص البناء مؤقتا، تم إيقاف الأعمال الجارية لقطعتين أرض بمنطقة الاكاديمية بالشيراتون، وصرف العمال، ورفع كافة الإشغالات.

محافظ القاهرة: إجراءات فورية مشددة ضد أي مسئول متقاعس في عمله

وأجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الاربعاء، زيارة مفاجئة لمستشفى منشية البكري العام، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها مع متابعة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين. 

وأكد محافظ القاهرة، أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية مشددة ضد أي مسئول يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.


وكانت محافظة القاهرة قد أعلنت عن تخصيص الخط الساخن ١٥٤٩٦ للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الرقم الساخن الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية ١٦٥٢٨.

تعرف على عقوبة السائق الذي يسمح للمواطنين بالركوب دون كمامة

وأصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرارا بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة التي لم يلتزم سائقيها بارتداء الكمامات الواقية.

ووجه "عبدالعال" الجهات التنفيذية في حال سماح السائقين للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات مع إيقاف خطوط السير لمدة شهر، وتوقيع الغرامة المالية المقررة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وطالب محافظ القاهرة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لرصد السيارات المخالفة للقرار واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مشددًا على مسئولى المواقف بالتأكد من إجراءات النظافة والتهوية داخل السيارات، وتوافر المسافات الملائمة بين المواطنين المنتظرين دورهم فى الركوب.

وناشد محافظ القاهرة سائقي السيارات الأجرة بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية وكذلك عدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد ارتدائها، مؤكدًا على ضرورة قيامهم بتعقيم السيارات قبل تحركها من الموقف وبعد نزول الركاب حرصًا على الصحة العامة ولعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للإبلاغ عن أي سيارة سرفيس أو أجرة لم يلتزم قائدها أو مستقليها بارتداء الكمامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
ضبط سيارتين تحملان مستلزمات تصنيع "كمامات" بحي النزهة
ضبط سيارتين تحملان مستلزمات تصنيع "كمامات" بحي النزهة
ضبط سيارتين تحملان مستلزمات تصنيع "كمامات" بحي النزهة
ضبط سيارتين تحملان مستلزمات تصنيع "كمامات" بحي النزهة
ضبط سيارتين تحملان مستلزمات تصنيع "كمامات" بحي النزهة
ضبط سيارتين تحملان مستلزمات تصنيع "كمامات" بحي النزهة
ضبط سيارتين تحملان مستلزمات تصنيع "كمامات" بحي النزهة
ضبط سيارتين تحملان مستلزمات تصنيع "كمامات" بحي النزهة

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