التجارة: ضبط 22 مليون كمامة مخزّنة وتحرير 825 مخالفة مغالاة في أسعار بيعها





ضبطت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة السعودية، خلال الفترة القليلة الماضية ، 22 مليون كمامة مخزنة وتحرير 825 مخالفة مغالاة في أسعار بيعها.





وأكدت وزارة التجارة في بيان على أن الفرق الرقابية قامت بإصدار غرامات فورية على المخالفين، الذين استغلوا أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" لرفع الأسعار، فيما أعادت الوزارة طرحها بأسعار عادلة.





وقالت: إن منطقة الرياض تصدّرت القائمة بنحو 194 مخالفة بنسبة 24%، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 167 مخالفة، وتم ضبط 46 مخالفة في منطقة القصيم، وسجلت منطقة المدينة المنورة 57 مخالفة، تلتها جازان بـ53 مخالفة، ثم عسير بواقع 43 مخالفة، وحائل 42، والجوف 27، ونجران 23، بالإضافة إلى ضبط 19 مخالفة في الباحة، و18 في تبوك، وأخيرًا 16 مخالفة في منطقة الحدود الشمالية.





كما أكدت على أنها ضبط خلال الفترة الماضية 22 مليون كمامة مخزنة لبيعها بشكل غير نظامي في عدد من مناطق المملكة، وقامت بإعادة ضخها في الأسواق بأسعار عادلة للمستهلك.





وأشارت إلى وجود تعاون وتنسيق مباشر مع وزارة الصحة، وهيئة الغذاء والدواء؛ لضمان وفرة المنتجات الطبية خصوصًا الكمامات، وضبط أي ممارسات سلبية أو احتكارية لرفع الأسعار.



