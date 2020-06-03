iRead تطلق النسخة الثانية من iRead Awards .. وأحمد مراد ومروان حامد اعضاء لجنة تحكيم تعرف علي التفاصيل!.

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أعلنت iRead عن إطلاق النسخة الثانية من iRead Awards لمسابقة "خلف الأقنعة" للتصوير الفوتوغرافي لتشجيع الأفراد على الإبداع من خلال إلتقاط وتوثيق تلك اللحظات التي نمر بها وذلك خلال التباعد الاجتماعي الإجراءات الاحترازية .





قام كل متسابق بتصوير صورتين الأولى خارجية على أن تعكس نظرة المصور الخاصة للعالم الخارجي المفتوح المهدد والثانية صورة داخلية تعكس عالم المصور الجديد المنعزل الذي يمر به في وقت الحظر، بالإضافة إلى تقديم عنوان ووصف فريد لكل صورة. وتقديراً لجهود ومشاركة المتسابقين، سيتم عرض الصور الفائزة في معرض iReadللتصوير الفوتوغرافي في نهاية هذا العام.







تتضمن لجنة تحكيم مسابقة "خلف الأقنعة" العديد من المصورين والمؤلفين المشهورين وأصحاب الخبرة في مجال الإخراج السينمائي والفن وهم المصور أحمد هيمن، الكاتب والسيناريست أحمد مراد، المصور كريم الحيوان، المستشارة الفنية سعيدة الحرقاني، والمخرج السينمائي مروان حامد.







ومن جانبها أشارت إنجي الصبان، عضو مجلس إدارةiRead والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة فيكتوري لينك، في تصريحات صحفية: " حققنا بالفعل من خلالiRead نجاحًا باهرا من خلال العديد من الأنشطة والحملات والفعاليات المختلفة، والتي عملت على تعزيز مختلف المواهب للأفراد والنهضة بالمجتمع، فدائمًا نسعى في iRead إلى تنفيذ مساهمات إيجابية خاصةً في أوقات التحدي الحالية والتي أرغمت الكثير على البقاء في المنزل، كما تساهم مسابقة "خلف الأقنعة"في إلقاء الضوء على المصورين الهواه والمحترفين ليشاركونا من خلال عدساتهم نظرتهم للعالم في وقتنا الحالي من خلال توثيق تلك اللحظات".







كما أضافت شيرين راشد، المدير التنفيذي لشركة iRead، "نهدف هذا العام عن طريق مسابقة "خلف الأقنعة" إلى تشجيع العديد من شتى الفئات العمرية على استغلال أوقاتهم التي تقضى في المنزل في نشاط مفيد وتفاعلي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم بطريقة مبتكرة ومميزة خلال فترة الحظر المنزلي وفيروس كورونا المستجد. ومن خلال كل مبادرة ومسابقة في iRead نهدف إلى تسليط الضوء على مواهب وكوادر جديدة ومبدعة لم تُكتشف بعد، بالإضافة إلى توفير فرص لهم لإبراز وعرض أعمالهم وسط مجتمعنا."





وانضمت كايرو ويست للإعلان كراعي إعلامي لمسابقة "خلف الأقنعة" وأتاحت المسابقة فرصة لمختلف الفئات العمرية للمشاركة، والتي من خلالها تسعى iRead لتوثيق تلك اللحظات التي يمر بها الجميع لنتمكن من نقل تجربتنا بصدق للأجيال القادمة.