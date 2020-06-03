شاهد.. هنا الزاهد في مرحلة الطفولة

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نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة لها وهي في الحضانة وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وعلقت "الزاهد علي الصورة قائلة :" الحضانة " حيث أنها ظهرت في الصورة بملامح تشبه كثيراً ملامحها حالياً من البرائه والطفولة.



ويشار إلي ان الفنانه هنا الزاهد ستشارك في فيلم" الغساله " و يسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد وأحمد حاتم بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذى تم عرضه فى موسم عيد الحب من العام الماضى، وحقق نجاحاًواضحاً ، وهو من إخراج عثمان أبو لبن



وشارك فى بطولته فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم فى إطار رومانسى لايت حول أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره وتسانده.