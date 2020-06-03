الخارجية السعودية تدين تفجير المسجد في أفغانستان





المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,519 مليون إصابة، بينهم أكثر من 384 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,103 مليون حالة شفاء.





أعربت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، إدانة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي قام باستهدف مسجدًا في العاصمة الأفغانية كابول، وتسبب في سقوط قتلى وجرحي.وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لأهل الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومة وشعبا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل، وبأن يسود الأمن والاستقرار ربوع أفغانستان الشقيقة، مجددة التأكيد على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 2171 إصابة جديدة بفيروس كورونافي المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 91182، في حين بلغت إجمالي حالات التعافي 68159، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 579 حالة، وتم تسجيل 30 حالة وفاة، و2369 حالة تعافٍ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.