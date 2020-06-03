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توجيهات مهمة من وزير السياحة والآثار بشأن المرحلة المقبلة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:59 م
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
حسام زيدان
أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عدة توجيهات، حول طبيعة المرحلة القادمة للعمل في هذا القطاع الهام والحيوي ألا وهو القطاع السياحي الأثري والذي يمثل أحد مصادر الدخل القومي المصري. 

وأولى التوجيهات التي أصدرها الدكتور خالد العناني كانت ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للافتتاحات الأثرية، والتي ستضم 7 افتتاحات لمتاحف على مستوى الجمهورية، خلال الفترة القادمة، منها قصر البارون، والمتحف القومي للحضارة، ومتحف شرم الشيخ، ومتحف شرم الشيخ، ومتحف العاصمة الإدارية الجديدة، ومتحف مطار القاهرة، ومتحف المركبات الملكية في بولاق، وتأتي هذه الافتتاحات لإقامة عنصر جذب فريد ومتميز للمقاصد السياحة الثقافية في مصر.

أما ثاني التوجيهات للوزير فكانت بالاستعداد لمرحلة إعادة فتح المتاحف والمواقع الأثرية للزائرين وفقًا لضوابط السلامة الصحية المعتمدة، وهي المرحلة المرتقبة والتي ينتظرها الجميع حيث ستكون المؤشر الأول لانحسار موجة كورونا.

وجاءت تلك التوجيهات خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وبحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام، والذي أكد التزام المجلس بالانتهاء من مشروعات ترميم وتطوير هذه المناطق والمتاحف وجاهزيتها للافتتاح وفقا للجدول الزمني المحدد لها مسبقًا.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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