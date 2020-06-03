مدافع حوش عيسى: أعمل في سوبر ماركت.. ولم نحصل على مستحقاتنا الآن









محمد استاكوزا مدافع فريق مركز شباب حوش عيسى أحد فرق المجموعة الحادية عشر في دوري القسم الثالث ، اتجه للعمل في سوبر ماركت حتي يستطيع تدبير أمور الحياه الصعبة، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة فيروس كورونا النشط .





كان استاكوزا قد تقدم بشكوى في اتحاد الكوره للحصول علي مستحقاته المتأخرة من اداره حوش عيسي.





ويقول اللاعب :" توقف المباريات والتدريبات جعلني أتجه لعمل آخر، لكي أستيطع تدبير أموري حتي اشعار عوده النشاط الرياضي".





وطالب استاكوزا مسؤولو حوش عيسى بضرورة صرف المستحقات المتأخره للاعبين خاصة في ظل توافر موارد دخل في مركز الشباب منها قاعة الأفراح.





وطالب اللاعب بعودة النشاط الرياضي في ظل وجود احتياطات احترازية لسلامة الاعبين، وأشار أنه ضد إلغاء النشاط الرياضي نظرا لوجود الآلاف من اللاعبين والمدربين في مختلف الدرجات.



