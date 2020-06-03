ادعوا وصلوا لشفائها".. أشرف زكي مطالبًا الجمهور بدعم رجاء الجداوى

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أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، استقرار الحالة الصحية للفنانة القديرة رجاء الجداوى بعد إصابتها بفيروس كورونا، موضحًا :"اللى تاعبها الحالة النفسية والمعنوية وليس المرض".

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، إنها حالتها الصحية مستقرة، مستنكرًا الشائعات التي تطال منها.





وفيما يتعلق بالشائعات ضد الفنانة رجاء الجداوى، قال : "قرأت بنفسه خبر وفاتها، ومصر لها أعداء، وخصوصًا قطر والقنوات الإخوانية، وكانوا يهاجمونها في مرضها".



وواصل :"أتمنى الناس تدعو لها وتصلى ركعتين.. حالتها الصحية مستقرة والحرارة بتطلع وتنزل، واطمئن جمهورها على هذه الفنانة العظيمة، وأنا من طلبت منها إجراء المقطع الصوتى".