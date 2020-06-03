حلبية: حسام حسن لن يعود للمصري مرة أخرى وجلال رحل برغبته

قال سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي، إن التوأم جهاز فني قوي، ونكن له كل احترام وتقدير ولكن عندما رحل عن النادي لم يخطرنا.





وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"قبل رحيله بشهرين كان الجهاز الفني وقع على عقود تجديد التعاقد مع المصري وحصل على مقدم شهرين بالكامل".





وتابع :"حسام حسن هو من رحل، والتادي المصري أكبر من أي حد، ورحيله بهذه الطريقة سبب في حزننا".





وزاد :"خلاف النادي المصري مع جسام حسن كانت في أنه كان يريد التدخل فيما له فيه وما ليس له فيه".





وواصل :"أكدنا عليه بأنه لا يمكن أن يتدخل إلا فيما يخص المستطيل الأخضر، لكن من ناحية التدريب فهو مدرب جيد".





وأشار :"لدينا مبدأ، من يتركنا ويرحل لن نقوم بإعادته مرة أخرى".



