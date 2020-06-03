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تحديد موعد بدء الموسم الجديد للدوري الإسكتلندي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
وكالات

 

حددت رابطة الدوري الأسكتلندي، موعد انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري.

 

وأعلنت الرابطة، أن الموسم الجديد للمسابقة، سيبدأ في أغسطس المقبل، كما هو مخطط له، بعد إبرام صفقة مع شبكة (سكاي سبورتس) للسماح للمشجعين باستقبال بث المباريات في المنزل.

 

وتم تعليق الموسم الحالي 2019 / 2020 بالدوري الأسكتلندي في منتصف مارس الماضي نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد، قبل أن يتم إنهائه لاحقا.

 

وذكرت رابطة الدوري الأسكتلندي أنه سيتم توفير "تذكرة موسم افتراضية" ، "لتوفير مصدر بديل لعائدات المباريات بينما تمنع إجراءات الإبتعاد الاجتماعي المشجعين من حضور اللقاءات".

 

كانت هناك حاجة لاتفاق بشأن البث التليفزيوني مع شبكة (سكاي سبورتس) المالكة للحقوق الحصرية لإذاعة المباريات، التي وافقت أيضا على حزمة تعويضات عن المباريات التي لم يتم إقامتها في موسم 2019 / 2020.

 

وقال نيل دونكاستر الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الأسكتلندي "هذا حل مبتكر وعملي للتحديات المطروحة ضد (كوفيد – 19) وأنا ممتن للمرونة التي أبدتها أنديتنا وسكاي سبورتس".

 

وتم إعلان فريق سيلتيك بطلا للمسابقة في الموسم الذي تم إنهائه، بعدما كان متصدرا ترتيب المسابقة حينما تم تعليق مباريات البطولة، وسيحاول الآن تعزيز رقمه القياسي من خلال محاولة الفوز بالبطولة للموسم العاشر على التوالي.

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