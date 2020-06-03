كورنا يخترق العمائم السوداء ويصيب 8 كهنة.. ومطران شبرا الخيمة يحذر

رغم قرارات اللجنة الدائمة في المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بإستمرار غلق أبواب الكنائس وضرورة عدم إقامة الطقوس والصلوات بها، لم يفلت الكهنة من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.





واستجابت الكنيسة بشكل فوري لتعليمات الدولة وإجراءاتها الاحترازية ضد انتشار فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا، ففي حين علقت الكنيسة الأرثوذكسية مدارس الأحد وخدمات التربية الكنسية، دعت الكنيسة الكاثوليكية إلى غلق المقاهي وأماكن التجمعات ومنعت الكنيسة الإنجيلية المؤتمرات والرحلات.





وبعد أن قرر المجمع المقدس عودة بعض الأنشطة داخل الكنائس مثل مراسم طقس الزيجة ومعمودية الأطفال وإقامة القداسات بحضور 6 أعداد إلا أن الكنيسة تُشدد في الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من التجمعات خوفًا من إنتشار كورونا بين الكهنة أو قيادات الكنيسة أو الشعب القبطي، وترصد بوابة الفجر الأعداد التي تمت اصابتها بالوباء من الكهنة.





إصابة 3 كهنة جدد في شبرا الخيمة:

وأعلن الانبا مرقس، مطران إيبارشية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس عن إصابة 3 كهنة جدد إثنين منهم يتلقون العلاج في المنزل وأخر تم حجزة في مستشفي الحجر الصحي.





وأكد " مرقس" في تصريحات صحفية له، اليوم الأربعاء، بأن الثلاث كهنة المصابين قد ظهرت نتيجتهم المعملية بإجابية إصابتهم بالفيروس وحالتهم مستقرة.





وشدد مطران شبرا الخيمة علي ضرورة اتباع الإجراءات الصحة والوقائية والتباعد وارتداء الكمامة، والوعى بخطورة الامر، مطالبًا من الجميع أن يرفع قلوبهم الي لله لكى يرفع هذا الوباء.





أول إصابه لكهنة وشمامسة في الكنيسة القبيطة بالمهجر:

إصيب كاهن في أحد الكنائس القبطية في ولاية نيوجرسي الأمريكية بفيروس كورونا بعد أن نشر صورته على جروب للكنيسة طالبًا من جميع المسيحيين الصلاة له، بينما اصيب كاهن اخر واثنين من الشمامسة بالمرض تابعين لكنيستين بأيبارشية نيويورك ونيوجيرسي التي يتولى خدمتها الانبا ديفيد.





إصابة كاهن في الفيوم:

أصيب القمص تكلا شفيق، راعي كنيسة مارمينا للأقباط الأرثوذكس بوسط مدينة الفيوم، بفيروس كورونا المستجد نتيجة اختلاطه مع نجله المُصاب بنفس الفيروس، فقرر الكاهن بعزل نفسه في غرفه داخل منزله أن تظهر عليه أية أعراض؛ ثم تبين إيجابية التحليل اليوم وتم نقله إلى مستشفي العزل الباجور بالمنوفية وحالته مستقرة.





وتأتي إصابة كاهن كنيسة مارمينا العجائبي بوسط البلد بفيروس كورونا، كثالث حالة إصابة وسط كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.





إصابة كاهن في إيبارشية قنا:

كان القمص أمونيوس فارس، وكيل مطرانية قنا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، عن أن القس بيشوي ناروز، راعي كنيسة القديسة العذراء مريم وسط مدينة قنا، قد أصيب بفيروس كورونا المستجد.





وقال "فارس"، إلى بوابة الفجر، إن القس بيشوي قد بدأت علية الأعراض من منذ خميس العهد، ثم تم الكشف عليه وأخذ عينة منه والتي أسفرت عن إيجابيته بالعدوى.





وأكد وكيل مطرانية قنا، أن الكاهن المصاب حالته الصحية مستقرة وهو الآن يخضع للحجر الصحي بمستشفى الصداقة بأسوان، مضيفًا أن زوجة الكاهن بخير ولم تتضرر بإصابة العدوى.





وأوضح أن مجمع كهنة الإيبارشية جميعهم بخير ولم يتأثروا بأي إصابة بالفيروس، مؤكدًا أن راعي كنيسة العذراء مريم هو الوحيد الذي تم حجزه بالعزل الصحي بمفردة لأنه لم يختلط بأحد من قبل، مشيرًا إلى أنه تم أخذ عينات من بعض الكهنة الذين تم الاختلاط بهم وتمت سالبيتها.





إصابة كاهن بارز في إيبارشية دمياط بكورونا:

ونشرت بوابة الفجر أول تعليق من القمص صرابامون متري، كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم ووكيل مطرانية دمياط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، والمصاب بفيروس كورونا، من داخل مثوله في الحجر الصحي بمستشفى بلطيم.





وكشف "متري"، أنه قد ظهرت عليه الأعراض بشكل خفيف من ارتفاع بسيط في درجات حرارة الجسم؛ مما اضطر لمثوله أمام الكشف الطبي الذي بين التحاليل إيجابية وجود الفيروس.





وأكد "وكيل مطرانية دمياط"، أن إصابته جاءت خلال مخالطته مع أخوات الرب خلال خدمته لهم قبل الاحتفال بعيد القيامة المجيد.





وقال القمص صرابامون متري، إنه الآن في حالة تعافي في المراحل الأولى من الإصابة، لافتًا إلى أن التحاليل الطبية الأخيرة أثبتت بسلبية الفيروس، مؤكدًا أنه مازال يخضع في الحجر الصحي بمستشفى بلطيم في دمياط حتى الآن، حيث إنه يعاني من مرضى السكري.



