خاص.. أول تعليق من اتحاد الكرة حول عودة الدوري المصري

نفي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى ما يتردد حول تحديد موعد عودة بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم والتى توقف منذ شهر مارس الماضي.





وكشف أسامة إسماعيل مدير المركز الإعلامي بالاتحاد المصري لكرة القدم فى تصريحات خاصة ل" الفجر الرياضي" :" انه مازال حتي الأن لم يتم تحديد موعد لعودة بطولة الدوري المصري".





وأضاف :" لم تبلغني اللجنة الخماسية بأي قرارات رسمية في هذا الشأن حتى الآن".





وكان ترددت أنباء خلال الساعات الماضية حول تحديد موعد عودة بطولة الدوري المصري يوم 20 يوليو القادم بعد التوقف خلال الفترة الماضية.





وكان اتحاد الكرة قد قرر من قبل تاجيل بطولة الدوري المصري حتي نهاية مايو الماضي في بيان رسمي جاء كالأتى





بناء على القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين و الحد من التجمعات الكبيرة، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من منتصف مايو 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بمد تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من نهاية شهر ابريل حتى منتصف مايو تماشيا مع قرارات السيد رئيس الوزراء في هذا الشأن والتي بدأت منذ بداية حملة مواجهة فيروس كورونا في مارس الماضي.



