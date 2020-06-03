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حاكم نيويورك يسخر من التقاط ترامب صورة وهو يرفع الإنجيل

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:41 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
شن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، هجوما ساخرا على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لالتقاطه صورة وهو يرفع الإنجيل أمام كنيسة بالقرب من البيت الأبيض.

واقتضت الزيارة لإتمامها تفريق المحتجين بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

ولم يقرأ ترامب أي مقطع من الإنجيل بعد أن ذهب مترجلا لكنيسة القديس يوحنا الأسقفية لالتقاط الصورة مساء الاثنين.

وقال كومو في إيجاز صحفي قبل أن يقرأ بعض فقرات من الكتاب المقدس "الرئيس رفع الإنجيل ذلك اليوم في العاصمة واشنطن. نحن هنا في نيويورك نقرأ الإنجيل".

وكومو المنتمي للحزب الديمقراطي والذي دائما ما يتبادل الانتقادات مع الرئيس الجمهوري قال أيضا إنه يعارض استخدام العسكريين في اخماد الاضطرابات التي تهز البلاد مشيرا إلى أن وزير الدفاع بإدارة ترامب عارض أيضا الفكرة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر في إيجاز صحفي إنه لا يدعم التذرع بقانون التمرد لنشر قوات عسكرية عاملة للتصدي للاحتجاجات، وهي الخطوة التي هدد بها ترامب.

وقال كومو "نعم لا يمكننا استخدام الجيش كسلاح سياسي".

كما قال كومو إن المحتجين في مدينة نيويورك كانوا سلميين بشكل عام أمس الثلاثاء وأشاد بتعامل الشرطة مع الحدث وذلك بعد يوم من انتقاده شرطة المدينة ورئيس بلديتها لإخفاقهما في أداء عملهما.

ورفض وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إشراك القوات العسكرية في التعامل مع موجة الاحتجاجات التي تعم الولايات المتحدة بعد مقتل المواطن من أصول إفريقية، جورج فلويد.

وقال إسبر، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إنه لا يدعم تطبيق "قانون الانتفاضة" الذي تم تبنيه عام 1807 ويسمح للرئيس الأمريكي بنشر قوات عسكرية داخل البلاد لإخماد أعمال الشغب والاضطرابات، معتبرا أن إشراك الجيش يمثل خيارا أخيرا.

وتشهد المدن الأمريكية، ومن بينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية أشعلها مقتل فلويد جراء عملية القبض عليه بطريقة خشنة من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس يوم 25 مايو.

وأشركت سلطات 29 ولاية أمريكية نحو 20 ألف عنصر في الحرس الوطني، إلا أن رئيس البلاد، دونالد ترامب، هدد باستخدام "القوة العسكرية غير المحدودة" للتعامل مع الاضطرابات حال فشل الحكام المحليين في تنفيذ هذه المهمة. 

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