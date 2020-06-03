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الخطيب يبحث مع وزير الشباب والرياضة طلب الأهلي رد التبرعات التي دخلت خزينة النادي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:45 م
بوابة الفجر
علي نبوي

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باستقبال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء.

 وتم التباحث حول مختلف الأطر والجوانب القانونية والإدارية المتعلقة بطلب النادي الأهلي بشأن رد كافة التبرعات المالية التي دخلت خزينة النادي وفقًا لما ورد بقرار مجلس الإدارة أمس.

وتناول لقاء الوزير مع رئيس الأهلي دراسة كافة الآليات القانونية لتنفيذ قرار المجلس بذات الشأن والصادر بتاريخ 2 يونيو 2020.

وستقوم الوزارة بالرد على طلب النادي بعد الإنتهاء من دراسته من كافة الجوانب على أن يكون هناك إجتماع بين الإدارات القانونية بالوزارة والنادي لبحث هذا الأمر وفقًا للوائح والقوانين.

ومن جانبه أعرب الخطيب عن تقديره لجهود وزير الشباب والرياضة وحرصه على تهيئة الأجواء ومساندة كل الأندية الرياضية.

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